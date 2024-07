Patente a punti, Calderone: decreto attuativo pronto, entro ottobre in vigore

«La patente a crediti in edilizia l’abbiamo inserita in norma, siamo pronti a presentare alle parti sociali la prossima settimana la bozza di decreto di attuazione e nel mese di ottobre entrerà in funzione, come entrerà in funzione la lista di conformità sulle imprese virtuose». Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo sabato 6 luglio al “Forum in masseria” di Bruno Vespa e Comin & Partners. La ministra ha anche comunicato di aver convocato per il 10 luglio le organizzazioni...

