Pensionati, codice della strada, trattamento accessorio e conto giudiziale: le massime della Corte dei conti di Marco Rossi

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo









Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Incarichi di supporto a soggetti in quiescenza

La tassatività delle fattispecie vietate (dall'articolo 5, comma 9, della legge 135/2012) fa sì che le attività consentite per gli incarichi si ricavano a contrario, dovendosi le situazioni diverse da quelle elencate non essere ricompresi nel divieto di...