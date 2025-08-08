Amministratori

Per il controllo pubblico conta la maggioranza delle quote

E le società miste non possono partecipare alle gare

di Stefano Pozzoli

Una società è a controllo pubblico quando la maggioranza delle quote sia in mano pubblica, a prescindere dal fatto che ci sia o meno un patto di sindacato o altro che lo provi, fatta pur salva la dimostrazione contraria. In particolare, le società miste costituite con gara a doppio oggetto (articolo 17 del Tusp) sono società di scopo e non possono partecipare a gare fuori dal Comune in cui hanno ricevuto la concessione originaria. Così, per il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione ...

