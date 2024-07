Per i micro acquisti obbligo della digitalizzazione, esclusa la deroga al Mepa

Anche con il recente parere del 21 giugno scorso n. 2468, il Mit ribadisce che per i micro acuisti – e segnatamente per gli importi inferiori ai 5 mila euro – non è più applicabile la deroga (contenuta nell’articolo 1, comma 450 della legge 296/2009 e succ. modifiche) che consentiva al Rup di formalizzare l’acquisizione senza alcun obbligo di procedere con il mercato elettronico. Non esiste quindi, come invece richiesto nell’istanza la possibilità di optare per «il libero mercato anziché il Mercato...

