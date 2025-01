Permessi studio al neoassunto anche se ne ha già goduto nel precedente rapporto

Il dipendente assunto in corso d’anno presso un ente locale per superamento di un concorso, ha il diritto a concorrere, con il restante personale, al riconoscimento dei permessi in argomento nella misura massima prevista di dalla contrattazione nazionale (150 ore) anche se ne ha già fruito nel corso di un precedente rapporto di lavoro ormai risolto.

È quanto viene affermato dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) nel parere CFL269, diffuso in questi giorni...