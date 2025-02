Piattaforma della stazione appaltante equivalente al Mepa nel sottosoglia

Con il recente parere n. 3218/2025, l’ufficio di supporto del Mit ritorna sulla questione dell’utilizzo delle Pad certificate «proprie» della stazione appaltante in alternativa al Mepa. Con il quesito si chiede «se l’affidamento diretto di un servizio, di importo compreso tra i 5.000 euro e i 140.000 euro, sia possibile acquisirlo, in alternativa all’uso del Mepa, tramite l’uso della Pad certificata in dotazione alla stazione appaltante, tenendo conto del disposto dell’art.62 del D.Lgs.n.36/2023». ...

