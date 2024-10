Pnrr, spesa 2024 ancora ferma: solo 8,9 miliardi su 44 previsti

Poco mossa, quasi ferma. La spesa reale del Pnrr continua ad attendere quell’impennata che, pur essendo stata annunciata più volte, ancora non si è realizzata. Anche nei mesi successivi all’ultima relazione del governo, in cui si provavano a offrire i numeri di gare e aggiudicazioni che presupponevano un decollo a stretto giro, in pratica non è successo nulla. Almeno stando alle rilevazioni ufficiali del ministero dell’Economia.

Lo ha scoperto l’Ufficio parlamentare di bilancio consultando nei giorni...