Pnrr/Pnc, controlli incrociati sui dati del rendiconto 2024 e ReGiS - Le verifiche dell’organo di revisione

Il tema sui controlli del Pnrr, risulta determinante al fine di una verifica incrociata sui dati risultanti dal Rendiconto di Gestione 2024 e allineamento ai contenuti presenti nel sistema informativo ReGiS.

Nella relazione emanata dal Cndcec/Ancrel, il punto 8. è dedicato al “Pnrr e Pnc” a cui si rinvia apposita check-list operativa.

Si ricorda che la chiusura effettiva del Pnrr, i cui processi concernono il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario, rendicontazione, rispetto dei target e relativo invio del rendiconto di progetto in piattaforma ReGiS, a cui seguono i dovuti controlli prima della chiusura del procedimento relativo alla validazione, è fissata al 2026. In tal contesto, il Ministero competente esercita il Controllo di 1° livello on-desk, a cui potrebbe emergere un eventuale controllo in loco.

La check-list

La check-list allegata alla relazione al rendiconto, è strutturata sotto forma di tabella a tre sezioni, ove si chiede per ogni singolo Cup (Codice Unico di Progetto), se è attivo/chiuso/revocato/cancellato. In riferimento al progetto, se è stato finanziato anche solo in parte con risorse Pnrr e, nel caso di definanziamento a seguito di rimodulazione del Pnrr se è stata già prevista una nuova copertura finanziaria (tale fattispecie si riferisce in particolare ai progetti delle Piccole e Medie Opere di cui alle Leggi 160/2019 e 145/2018, rimodulati con risorse nazionali, che allo stato attuale in piattaforma ReGiS le ritroviamo riclassificate). Altra domanda riguarda lo stato del progetto se avviato, non avviato o concluso. Un dato importante concerne l’erogazione dei fondi: se si è in attesa di ricevere le somme, se è stata ricevuta anticipazione anche solo in parte o se è erogato l’intero finanziamento.

Doverosa altresì è l’attenzione alla seconda parte della check-list relativamente ai dati finanziari, che si riepilogano nei valori degli accertamenti da trasferimenti Pnrr e/o Pnc, se sono stati iscritti a bilancio sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo Pnrr (Arconet Faq 48). Inoltre, altro dato rilevante ai fini del controllo riguarda l’Fpv in Entrata di cui si evidenzia l’attivato per erogazione di anticipazione Pnrr. Si richiama il valore dell’eventuale utilizzo di avanzo vincolato, totale impegnato, Fpv Spesa di cui attivato per erogazione anticipazione Pnrr. Per chiudere l’importo dell’avanzo vincolato al 31/12… (totale progetto) e Totale pagato.

Verifica della contabilità Ente al 31/12/2024 e allineamento a sistema ReGiS

1°caso esempio pratico:

Dati Contabilità Ente

Il Comune X alla data del 31/12/2024 ha attivi n. 3 progetti Pnrr, regolarmente iscritti a bilancio in Entrata e Spesa ai fini della tracciabilità. CUP – Missione – Componente – Intervento - Importo totale finanziato da RRF.

È stata ricevuta una prima anticipazione del 10% ed una successiva fino al 30% complessivo dell’investimento. L’Ente ha regolarmente rendicontato i S.A.L. fino al 90% dell’investimento, coprendo totalmente le anticipazioni, a cui sono seguiti i controlli andati a buon fine nel processo di validazione e con rientro dei flussi di cassa in Tesoreria.

Al 31/12/2024 contabilmente risulta da rendicontare il 10% dell’investimento, per cui l’Ente deve per chiudere l’intervento deve anticipare i pagamenti con risorse proprie (si ricorda che la percentuale massima trasferita al Soggetto Attuatore a seguito di rendicontazione e anticipazione non può essere superiore al 90% dell’investimento).

Dati presenti in ReGiS

Il Revisore può procede con l’assistenza del Funzionario addetto al Pnrr alla verifica dei dati popolati in piattaforma ReGiS.

Controllo incrociato con la contabilità Ente:

CUP attivo – Stato del Progetto avviato – Cronoprogrammi – pre-validazione ok – Importo residuo da quadro economico e rendicontazione approvata. I dati risultano conformi e corrispondenti con la contabilità dell’Ente.

2° caso esempio pratico:

Dati Contabilità Ente

Il Comune X alla data del 31/12/2024 ha attivi n. 4 progetti Pnrr di cui un Cup risulta tracciato in contabilità ma revocato a sistema ReGiS .

Altresì su detto progetto è stata ricevuta un’anticipazione del 10% dell’investimento, ma non si è rilevato il Fondo Pluriennale Vincolato e non risulta nessun impegno di spesa alla data del 31/12/2024. Il Revisore può chiedere delucidazioni in merito ed estende le proprie verifiche con richiesta di ulteriore documentazione in merito anche al fine di verificare la determinazione di avanzo vincolato di pari importo all’anticipazione.

La relazione dell’Organo di Revisione al rendiconto 2024 è fondamentale per quanto concerne la parte Pnrr, finalizzata a rilevare l’allineamento tra i dati contabili dell’Ente e quanto contenuto nel sistema informativo ReGiS.

È doveroso ricordare che attraverso l’aiuto della compilazione della check-list Pnrr, possono emergere delle incongruenze che possono essere sanate prima che si profilino ipotesi di responsabilità.

Gli strumenti proposti da Ancrel e da Cndcec in relazione al Pnrr sono pubblicati nei singoli siti a disposizione dei colleghi per una buona revisione semplificata.

(*) Componente Giunta Nazionale Ancrel -Presidente Ancrel Sardegna

