Predazzo, bando da 5,9 milioni per adeguare il trampolino olimpico

A Predazzo (Trento) va in gara la fase 2 dei lavori di adeguamento dello stadio del salto Dal Ben in vista delle olimpiadi invernali del 2026. Il bando promosso dall’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, dal valore di 5.905.135 euro, riguarda l’ascensore inclinato e l’impianto di innevamento programmato. L’avviso pubblicato sulla Gazzetta europea del 31 gennaio proroga la scadenza della procedura al 27 febbraio.

Lo scorso luglio l’impresa Edilvanzo di Cavalese ha vinto i lavori di ristrutturazione...