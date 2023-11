Prescrizione quinquennale per la riscossione dei tributi locali di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La Corte di cassazione, con la recente ordinanza n. 31260, pubblicata il 6 novembre scorso, ribadisce di nuovo la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai tributi locali, nella fattispecie l’Ici e la Tarsu, oggi sostituite rispettivamente dall’Imu e dalla Tari.

A scanso di equivoci, va subito precisato che la fattispecie decisa dalla Corte riguardava la notifica dell’intimazione di pagamento conseguente alla cartella di pagamento, prevista dall’articolo 50, comma 2, del Dpr 602/1973, nel caso in cui l’espropriazione non sia iniziata entro 1 anno dalla notifica della cartella esattoriale. La questione non riguarda quindi il termine per la notifica dell’avviso di accertamento, disciplinato dall’articolo 1, comma 161, della legge 296/2006, che ha natura decadenziale e non di prescrizionale e neppure quello previsto dal comma 163 della medesima norma, riferito alla notifica del titolo esecutivo dopo quella dell’avviso di accertamento non esecutivo. Termini decorrenti, il primo, dal pagamento o dalla sua scadenza (31 dicembre del quinto anno successivo) e il secondo dalla definitività dell’avviso di accertamento.

La Corte di cassazione, nell’esaminare la tempestività della notifica dell’intimazione di pagamento avvenuta ben oltre 5 anni dalla data di notifica della cartella di pagamento, ha ritenuto che l’Ici «soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., configurandosi alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata e non rientrando nel novero delle prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralità di termini successivi per un adempimento che strutturalmente rimane eseguibile anche “uno actu”, con correlata applicabilità dell’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c”.(Cass. 3 luglio 2020, n.13683; Cass. 29/11/2017, n. 28576). Anche la TARSU “va considerata come obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 cod. civ. (Cass. 23 febbraio 2010, n.4283)». Pertanto, la prescrizione applicabile a tali tributi è quella quinquennale e non quella decennale, che riguarda invece esclusivamente i crediti per sanzioni per la violazione di norme tributarie «derivanti da sentenza passata in giudicato» applicandosi allora l’articolo 2953 del codice civile, che disciplina specificamente e in via generale la cosiddetta “actio iudicati” (Cassazione, Sezioni Unite, 10 dicembre 2009 n. 25790; conf., tra altre, Cassazione 11 marzo 2011, n. 5837).

Analogamente anche per le sanzioni iscritte nelle cartelle la prescrizione è quinquennale, a mente dell’articolo 20 del Dlgs 472/1997, precisando che ciò vale sia nel caso di sanzioni irrogate separatamente che di sanzioni irrogate contestualmente all’avviso di accertamento del tributo (articolo 17 del Dlgs 472/1997).

Il termine di prescrizione diviene ancora più importante nel caso di accertamento esecutivo di cui al comma 792 dell’articolo 1 della legge 160/2019, entrato in vigore dal 2020. Tale avviso, infatti, nel caso di mancato pagamento nel termine, diviene titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza necessità di notifica preliminare della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale. Non si applica, quindi, il termine decadenziale di cui al comma 163 della legge 296/2006, non essendoci più alcuna notifica della cartella di pagamento, ma rilevano solo i termini di prescrizione, entro cui devono essere attivate le procedure per la riscossione coattiva. Prescrizione che, a differenza della decadenza, è soggetta a interruzione.

(*) Vice presidente Anutel

