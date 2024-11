Preventivi 2025, dal decreto omnibus nuovo focus sulle previsioni di cassa

Con l’entrata in vigore dell’articolo 6 del decreto legge n. 155 del 19 ottobre 2024 gli enti locali, nella predisposizione del bilancio di previsione 2025-27, dovranno porre particolare attenzione alle previsioni di cassa. La nuova norma prevede, per rafforzare le misure per la riduzione dei tempi di pagamento in attuazione alla milestone M1C1-72-bis del Pnrr, che le Pa adottino entro il 28 febbraio di ciascun anno un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti ...

