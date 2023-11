Preventivi, la road map per approvare il bilancio 2024-26 entro fine anno di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Necessario calendarizzare il processo per il prossimo triennio in modo da giungere alla sua approvazione entro il 29 dicembre 2023

La principale novità del 2023, per gli enti locali, riguarda l’obbligo di calendarizzare il processo del bilancio di previsione per il prossimo triennio, in modo da giungere alla sua approvazione entro il 29 dicembre 2023 (essendo gli ultimi due giorni un festivo e prefestivo).

Il Dm 25 luglio 2023 non ha introdotto contenuti nuovi per la redazione del preventivo ma ha stabilito puntualmente ruoli, compiti e scadenze, con le quali tutti gli enti locali, a partire dal mese di settembre, hanno iniziato a cimentarsi.

Dopo le prime fasi, dedicate al confronto con i responsabili dei servizi sulle “cifre” della programmazione 2024-2026, restano pochi giorni a disposizione della giunta e dei responsabili prima che lo schema di bilancio diventi definitivo.

Vale la pena rammentare che il bilancio di previsione deve essere redatto a legislazione vigente. Non sono, dunque, da applicare i “tagli” della spending in corso di approvazione con la nuova legge di bilancio 2024, che saranno conosciuti a fine gennaio, quando sarà approvato il decreto di riparto dei 250 milioni di euro di contributo alla finanza pubblica (200 milioni sui comuni e 50 milioni su province e città metropolitane). Le previsioni dovrebbero in ogni caso essere prudenti, tali da consentirne l’applicazione.

Tra i principali problemi, in attesa degli accordi definitivi, c’è l’accantonamento per far fronte agli aumenti che saranno disposti con i rinnovi dei contratti di lavoro del personale. La bozza di legge di bilancio 2024 ha chiarito che le amministrazioni dovranno tener conto di un onere aggiuntivo, da prevedere nei bilanci, stimato intorno al 6% del monte salari dell’anno 2021. Ai fini della sua quantificazione, occorre considerare gli eventuali anticipi che le amministrazioni possono già corrispondere nel mese di dicembre 2023, in base all’articolo 3 del Dl 145/2023.

Fra gli aspetti di questa fase ricordiamo la corretta gestione dei cronoprogrammi di spesa, in particolare per le opere pubbliche, e la necessità di garantire la coerenza fra il bilancio di previsione in corso di gestione 2023 e il redigendo bilancio 2024/2026. Facilita la gestione l’inserimento delle variazioni di esigibilità nello schema del nuovo bilancio prima che esso inizi l’iter che dalla giunta, attraverso i revisori, lo conduce al consiglio.

La road map, una volta “quadrato” il bilancio politico, punta a mercoledì 15 novembre per l’approvazione in giunta. L’organo esecutivo dovrà prima approvare lo schema dell’eventuale nota di aggiornamento al Dup 2024-2026.

Insieme allo schema di bilancio di previsione dovranno essere approvati gli allegati e le “consuete” delibere di accompagnamento del bilancio medesimo. Fra i primi ricordiamo la rilevanza della nota integrativa che riveste un valore cruciale ben superiore a quello che, di consueto, le viene riservato e che dovrebbe contenere tutte le informazioni fissate dalla legge e utili agli stakeholder per comprendere come sono state formate le previsioni.

Fra gli atti che accompagnano il documento di Bilancio, ricordiamo in particolare, che la delibera dell’Imu deve tener conto del nuovo prospetto delle aliquote che debutta con il bilancio 2024: è utile allegare all’atto il prospetto come stampabile dal sito del ministero. In caso di mancata adozione della deliberazione di approvazione delle aliquote sulla base del nuovo prospetto, da quest’anno, si applicheranno le aliquote base e non più quelle vigenti l’anno precedente. Rimane, invece, fermo al 30 di aprile il termine per l’approvazione del Piano Finanziario e della tariffe Tari.

Da mercoledì 15 novembre i revisori avranno a disposizione quindici giorni per rilasciare il parere a meno che il regolamento preveda un termine differente (già pronto lo schema del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, su Nt+ Enti locali & edilizia del 31 ottobre). Dal 1° dicembre il segretario consegnerò il parere dei revisori ai consiglieri, in vista della discussione del bilancio e della successiva approvazione da calendarizzare, anche in una unica seduta, entro il 29 dicembre.

Non sappiamo ancora se e come saranno motivati eventuali decreti di proroga del termine del 31 dicembre. Tuttavia l’eventuale ricorso all’esercizio provvisorio dovrà essere giustificato dall’ente con un provvedimento, ove dovranno essere analizzate le ragioni che hanno reso impossibile rispettare la scadenza. Nel caso in cui non ci fossero ragioni valide per il ricorso all’esercizio provvisorio, da martedì 2 gennaio l’ente dovrà necessariamente operare in gestione provvisoria.