Prevenzione incendi, per le strutture ricettive prima scadenza per l'adeguamento. Ecco cosa fare di Mariagrazia Barletta

Entro il 30 giugno la presentazione della Scia parziale ai Vigili del Fuoco. Poi ci sarà tempo fino alla fine del 2024 per arrivare alla conformità totale alle norme (se non ci saranno altre proroghe)









Entro il prossimo 30 giugno, le strutture ricettive ancora non in regola sul fronte dell'antincendio devono terminare alcuni adempimenti che hanno come punto di approdo la presentazione di una Scia parziale al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Terminata la procedura della Scia, che attesta il rispetto di alcune misure previste dalla normativa di prevenzione e protezione dagli incendi, l'iter, non è concluso: il percorso di adeguamento deve puntare alla conformità totale alla normativa...