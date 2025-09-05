Prevenzione incendi, scadenze al via per adeguare atenei e scuole di alta formazione
In vigore il Dm Interno con le fasi per la messa a norma degli impianti. Prima scadenza il 31 dicembre 2025 (presentazione della Scia ai Vigili del Fuoco)
Pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore dal 4 settembre il decreto del ministero dell’Interno - previsto dall’ultimo decreto Milleproghe - che stabilisce un piano di adeguamento in fasi per le Università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che non sono ancora in regola con le norme di prevenzione incendi. L’ultimo Milleproroghe aveva infatti differito al 2027 il termine per la messa a norma e previsto un apposito Dm che fissasse scadenze per guidare università...