Progettazione, dall’Ente autonomo del Volturno servizi tecnici per 164 milioni di euro

Vale più di 164 milioni (esattamente 164.291.812,13 euro) l’appalto in due lotti pubblicato da Eav - Ente autonomo del Volturno per affidare la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ferroviari su varie tratte della rete locale. Il lotto n.1 riguarda le linee Flegree, suburbane e metropolitane e vale circa 88,7 milioni di euro (per un valore di realizzazione di circa 1,3 miliardi di euro). Il lotto n.2 riguarda le linee Vesuviane e vale circa 75,6 milioni...

