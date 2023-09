Progettazione e qualità della vita: sfida difficile tra obiettivi, costi e mutui di L. Ca.

La capacità degli edifici di ridurre il proprio impatto sull’ambiente premia le imprese e accresce la loro capacità di attrazione









La sostenibilità degli edifici per ridurre l’impatto dell’inquinamento, lo spreco di risorse e accrescere la qualità di vita –dagli ambienti ai materiali – di chi ci vive e lavora. Ma la sostenibilità è anche un vincolo imposto dalla Ue agli Stati membri, con paletti e una tabella di marcia serrata.

La sostenibilità è – e sempre più sarà – un “biglietto da visita” per la reputazione delle imprese (e in futuro anche delle famiglie), per poter più facilmente accedere a un mutuo o a una linea di credito...