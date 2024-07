Progettazione, a giugno valori in recupero su maggio (+27,9%) ma il calo sull’anno è di -83,4%

Nello scorso mese di giugno sono state bandite 216 gare di progettazione per un valore complessivo di oltre 188,5 milioni di euro (esattamente 188.544.420 euro), in leggero recupero rispetto al precedente mese di maggio 2024 (+27,9% in valore ma -26,8 % in numero di bandi) ma in forte calo rispetto al mese di giugno 2023 (-83,4% in valore e -62,7 %). Lo riporta l’Oice nel bollettino mensile elaborato su dati Oice/Informatel. Complessivamente, nei primi sei mesi dell’anno, il bilancio vede 1.454 bandi...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi