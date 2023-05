Project financing, no all'aggiudicatario che cede a terzi il 99% della società di progetto di Roberto Mangani

La decisione del Consiglio di Stato resta valida anche con il nuovo codice che amplia la possibilità di partecipazione degli investitori istituzionali nel Ppp









Nell'ambito di una concessione affidata a seguito di una procedura di project financing l'aggiudicatario non può costituire successivamente all'aggiudicazione una società di progetto partecipata al 99% da un soggetto terzo. Ciò in quanto in questo modo si verificherebbe una modifica sostanziale del contratto di concessione sotto il profilo soggettivo (diversità del concessionario), non coerente con i principi di trasparenza e di concorrenzialità, in quanto idonea a porre nel nulla la scelta dell'...