Prorogate al 10 luglio le candidature per il maxiavviso Asmel

Prorogato il maxi-avviso per gli elenchi di idonei alle assunzioni negli oltre 4.400 enti locali soci di Asmel, Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali. Alla luce delle numerose richieste di proroga pervenute da Enti e Ordini professionali tra cui il Consiglio dei Periti Agrari laureati, la scadenza delle candidature per la selezione unica di tutti i 37 elenchi di idonei è spostata al 10 luglio ore 12:00.

Tantissimi i profili professionali richiesti, anche esperti ...