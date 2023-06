Question time, interrogazioni e interpellanze: necessari modifica del regolamento del consiglio comunale e quorum delle sedute di Milena Fontanarosa (*) - Rubrica a cura di Anutel









É stato pubblicato il 20 giugno 2023 il parere n. 16763 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, in risposta a una richiesta di parere di un segretario generale. In sintesi, un'amministrazione comunale vuole istituire sedute di consiglio speciali, dedicate esclusivamente alla trattazione di question time, interrogazioni e interpellanze, presenti il sindaco, o suo delegato, il presidente del consiglio comunale, il segretario e un funzionario comunale.

Atteso che tale tipologia di seduta non si traduce in deliberazione, si chiede se è necessario osservare l'articolo 38, comma 2, del Tuel (Il funzionamento dei consigli è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia).

Essendo previsto che il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dal regolamento consiliare, che deve indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prescrivendo la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, ne deriva che le sedute speciali in questione possano essere istituite solo attraverso una apposita modifica del regolamento del consiglio comunale e che, per essere validamente costituite, debbano comunque rispettare il quorum sopracitato. Quindi il quorum appare necessario al fine della validità delle sedute e rimane ininfluente la circostanza che il consiglio non sia convocato per adottare atti deliberativi o per sedute speciali inerenti question time, interrogazioni e interpellanze.

(*) Revisore Enti Locali

