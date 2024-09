Ripartiti i contributi 2023 del fondo a sostegno dei Comuni confinanti con Regioni a statuto speciale

Via libera alla ripartizione del fondo per la valorizzazione e la promozione dei Comuni confinanti con Regioni a statuto speciale per l’annualità 2023, in seguito alle verifiche di rispondenza ai criteri per i vari progetti presentati. Sono in arrivo circa 5 milioni di euro. Lo ha annunciato il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.

Si tratta di risorse a disposizione dei 20 Comuni piemontesi e dei 27 veneti che confinano rispettivamente con Val d’Aosta e Friuli-Venezia...