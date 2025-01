Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Liguria: stanziati fondi per il ripristino dei “muretti a secco 2025”

Attivato dalla Regione Liguria un bando per il ripristino dei muri a secco tradizionali, per il sostegno dei terreni in pendio, con l’obiettivo di sostenere gli investimenti non produttivi, nell’ambito dei terreni agricoli, destinati alla salvaguardia della bio-diversità e alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone natura 2000, dei parchi e del territorio e del paesaggio rurale regionale. Possono presentare domanda gli enti pubblici anche in forma associata - per esempio le unioni di Comuni - compresi gli enti parco. Ogni richiedente può presentare una sola domanda di sostegno avente ad oggetto il ripristino di tratti di muro a secco per una quantità non superiore a 200 mq. Il ripristino del tratto di muro a secco crollato deve essere eseguito mantenendo le stesse caratteristiche originarie, in particolare la stessa altezza, lo stesso profilo e quindi lo stesso prospetto di fascia. La misurazione del tratto di muro viene effettuata sulla parte “a vista”, esclusa, quindi, la fondazione. Le domande di sostegno possono essere presentate, sul portale Sian, a decorrere dalle ore 10 del 21 gennaio 2025 fino alle ore 12 del 20 febbraio 2025. Sito web

Piemonte: prorogati i fondi per i progetti di “pubblica utilità” per le persone disabili

La Regione Piemonte ha previsto di prorogare il finanziamento di progetti di pubblica utilità finalizzati all’inserimento di persone prive di occupazione in imprese private con contratto di lavoro a tempo determinato, per svolgere – per conto del Comune o di altra pubblica amministrazione – lavori di pubblica utilità. In questo bando, il contributo regionale copre il 100% del valore totale del progetto. Il bando è rivolto a Comuni, comunità montane e loro forme associative. Il valore massimo di ciascun progetto presentato non può superare l’importo di 150.000 euro. Sono ammissibili al finanziamento i progetti che prevedono inserimenti lavorativi con contratto a tempo determinato di durata da un minimo di 13 settimane fino a un massimo di 5 mesi La dotazione finanziaria è pari a 3.700.000 euro. Le domande di candidatura dovranno essere presentate dal 27 gennaio al 28 febbraio 2025. Sito web

Piemonte: prorogati i finanziamenti per i progetti di “pubblica utilità” per i disoccupati

La Regione Piemonte ha prorogato il finanziamento dei progetti di pubblica utilità che prevedono l’inserimento di persone disoccupate in imprese private con contratto di lavoro a tempo determinato, per svolgere – per conto del Comune o di altra pubblica amministrazione – lavori di pubblica utilità. I progetti proposti e realizzati da partenariati pubblico-privati, devono rientrare in uno o più dei seguenti ambiti di attività: a) valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico; b) valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico; c) digitalizzazione della PA (es: riordino; schedatura e inventariazione; digitalizzazione, eccetera); d) servizi di utilità pubblica e/o sociale. Il contributo regionale copre il 90% del valore totale del progetto. Il bando è rivolto ai Comuni e alle comunità montane. La Dotazione finanziaria è pari a 5.000.000 euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 La presentazione delle domande di candidatura dovrà avvenire dal 13 al 24 gennaio 2025. Sito web

Sardegna: edilizia scolastica, attivati fondi per gli interventi delle enti locali

La Regione Sardegna per sostenere gli enti locali che causa dell’esigua disponibilità di risorse finanziarie proprie, hanno mostrato grandi difficoltà a reperire le risorse necessarie per la progettazione degli interventi di edilizia scolastica e l’esecuzione delle relative indagini propedeutiche. Il bando si inserisce nell’ambito del piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@, un programma di interventi finalizzato a rendere le scuole luoghi sicuri, accoglienti e piacevoli per i ragazzi. Il budget disponibile è pari a 2.000.000 euro. Possono partecipare alla selezione tutti gli enti locali della Sardegna che hanno in gestione/proprietà edifici pubblici a uso scolastico statale. Gli Enti interessati dovranno presentare la loro candidatura esclusivamente mediante compilazione dell’istanza sul sistema informativo ARES 2.0 - Anagrafe regionale edilizia scolastica, raggiungibile al presente link https://anagrafeares.regione.sardegna.it. La domanda di accesso al fondo potrà essere caricata sul sistema informativo ARES a partire dalla data di pubblicazione e fino alle ore 23:59 del giorno 18 febbraio 2025. Sito web

Veneto: 6,4 milioni per rinnovare il parco mezzi degli enti locali

La regione Veneto ha previsto l’attivazione di un bando per sostenere le politiche di difesa della qualità dell’aria e la lotta all’inquinamento atmosferico in ottemperanza a quanto stabilito dal piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera e successivo aggiornamento. L’iniziativa ottempera agli impegni assunti con il nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano. Soggetti beneficiari sono i Comuni; Unioni di Comuni; Province; Città Metropolitana di Venezia; Comunità montane; Camere di commercio, eccetera. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di un veicolo avente le caratteristiche indicate all’articolo 7 del bando, con contestuale radiazione esclusivamente per demolizione di un veicolo inquinante avente le caratteristiche indicate all’articolo 6 del bando. Per l’attuazione dell’iniziativa sono destinate risorse finanziarie pari a 6.400.000 euro. La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 4 marzo 2025 fino alle ore 12.00 del 30 aprile 2025. Sito web