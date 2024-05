Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Piemonte: attivato un bando per sostenere il recupero dei beni confiscati

La Regione Piemonte, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, interviene con l’erogazione di contributi destinati ai Comuni per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Il budget disponibile è pari a 740.633 euro. Possono essere riconosciuti i contributi per: a) spese connesse al recupero o all’adeguamento di beni volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni immobili confiscati; b) spese relative a progetti sociali nei beni immobili confiscati destinati a fini sociali. Sono ammissibili a contributo le spese effettuate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (9 maggio 2024) e fino alla data del 30 settembre 2025 finalizzate alla realizzazione dei progetti. Per ciascun progetto ammesso è concesso un contributo regionale non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile fino comunque a un massimo di 50.000,00 euro per ciascun intervento. Scadenza: 8 luglio 2024. Sito web

Piemonte: previsti contributi per interventi connessi al “Piano invecchiamento attivo”

La Regione Piemonte ha attivato un bando, rivolto ai Comuni, per l’erogazione di fondi a sostegno di progetti in favore della popolazione anziana, che prevedano azioni volte a: intervenire nell’ambito della formazione permanente agli anziani; attivare e sostenere percorsi di salute attraverso l’educazione e la diffusione di stili di vita sani, della corretta alimentazione e dell’attività motoria e fisica nonché di screening sanitari dedicati; promuovere e stimolare la partecipazione, l’impegno civico e un ruolo attivo delle persone anziane; favorire la vita indipendente e la sicurezza garantire la possibilità di viaggiare in modo autonomo e con servizi accessibili e adeguati; favorire l’accesso e la fruizione culturale; sostenere e promuovere il permanere a domicilio della persona anziana e il lavoro di cura dei familiari. Il bando è rivolto a Comuni piemontesi singoli (aventi una dimensione pari ad almeno 5.000 abitanti) o associati (anche enti gestori delle funzioni socio-assistenziali); enti del terzo settore. Dotazione finanziaria pari a 1.111.226 euro. Scadenza 10 Luglio 2024. Sito web

Camera di commercio di Pavia: attivati fondi per la promozione delle eccellenze produttive

La Camera di commercio di Pavia ha attivato un bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto per sostenere la promozione del territorio provinciale e le eccellenze produttive, tenendo conto dei seguenti criteri generali: le iniziative dovranno rientrare esclusivamente negli ambiti della valorizzazione del patrimonio culturale, turistico ed agroalimentare; saranno ammesse le iniziative a incidenza diretta, ampia e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti, ristretti o soltanto temporanei; le risorse verranno assegnate alle iniziative di rilievo, con particolare riferimento a quelle che favoriscono la promozione e la diffusione di un’immagine integrata del territorio. Il Bando è rivolto a Comuni , fondazioni ed associazioni. La dotazione finanziaria è pari a 100.000 euro. L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nel limite massimo del 50% delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto di eventuali proventi, fino all’importo massimo di 15.000 euro. Scadenza 30 novembre 2024. Sito web

Emilia-Romagna: 150mila euro per promuovere i musei regionali

La Regione Emilia-Romagna intende favorire progetti finalizzati a promuovere e sostenere processi di cooperazione tra i musei regionali e altri istituti e luoghi della cultura, anche come risposta alla diffusa carenza di competenze, con l’obiettivo della qualificazione dei servizi e della crescita e del potenziamento dell’offerta culturale. Lo sviluppo di reti museali di varie tipologie è volto a incentivare la collaborazione fra enti e la condivisione di risorse, a favorire la messa in rete di conoscenze ed esperienze tra diverse istituzioni e l’identificazione di obiettivi comuni nonché a facilitare l’economia di scala e la sostenibilità economica. Budget disponibile per il 2024 pari a 150.000 euro. I contributi concessi per un importo minimo di euro 40.000 e massimo di euro 80.000. Il bando è rivolto a Comuni; Unioni di Comuni; Province; Città metropolitana di Bologna; Associazioni e organizzazioni culturali senza scopo di lucro; altri enti del terzo settore; fondazioni; altre istituzioni culturali senza fine di lucro. La domanda dovrà essere inviata entro le ore 16:00 del 14 giugno 2024. Sito web

Sardegna: 20 milioni per ripristinare e tutelare i siti della rete natura 2000

La Regione Sardegna ha attivato un bando per sostenere interventi di tutela e conservazione di habitat e specie d’importanza comunitaria, localizzati all’interno della Rete natura 2000 della Sardegna, coerenti con le misure previste nel quadro delle azioni prioritarie d’intervento regionali (Paf), nei piani di gestione e nelle misure di conservazione per la Rete natura 2000. A complemento degli interventi di tutela, potranno essere previste attività che contribuiscono alla valorizzazione e diffusione delle conoscenze su habitat e specie e al miglioramento dell’accessibilità al patrimonio naturale, anche attraverso l’uso di tecnologie innovative (esempio accessibilità virtuale). Il bando è rivolto ai Comuni, Province, città metropolitane. Budget: 20.000.000 euro. Il costo di ogni singola proposta progettuale, al netto dell’eventuale quota di cofinanziamento, dovrà essere compreso tra una soglia minima di euro 350.000 e un importo massimo di euro 2.000.000. Scadenza: 6 settembre 2024. Sito web