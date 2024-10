Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lazio: stanziati fondi per riqualificare la rete dei cammini regionale

La Regione Lazio ha previsto l’attivazione di un bando per sostenere la realizzazione di progetti di investimento finalizzati a rafforzare la fruibilità e la percorribilità dei Cammini inseriti nella Rete dei Cammini del Lazio (RCL) attraverso la concessione di un contributo in conto capitale. Gli interventi finanziabili riguardano la manutenzione straordinaria di miglioramento dei percorsi, utili ad assicurare la piena accessibilità e fruibilità inclusi lavori e opere per il ripristino della percorribilità, installazione di segnaletica direzionale/informativa e di sistemi per l’orientamento, creazione o ripristino di sistemi e postazioni di sicurezza e installazione di dispositivi di primo soccorso. Tutti gli interventi ammessi a finanziamento devono essere realizzati e completati entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione pena la revoca del finanziamento concesso. Il costo complessivo del progetto di investimento non può essere inferiore a 10.000 euro e superiore a 80.000 euro. Le domande, redatte sul modello di domanda allegato al presente avviso, con la relativa documentazione, dovranno pervenire entro il 30 ottobre 2024. Sito web

Sardegna: finanziamenti per progettazione interventi di difesa costiera e riqualificazione

La Regione Sardegna ha Pubblicato il secondo avviso per la concessione di finanziamenti per la progettazione di interventi di difesa costiera e di riqualificazione a favore degli enti locali per l’affidamento di incarichi professionali. Possono presentare la domanda per beneficiare dei contributi i Comuni costieri del territorio regionale. I fondi disponibili sono pari a 521.438 euro. Le domande saranno finanziate, secondo l’ordine di graduatoria, attualmente fino a esaurimento delle somme attualmente disponibili e, nell’immediato futuro, con le risorse riversate dai Comuni beneficiari del fondo di rotazione a seguito del finanziamento delle opere progettate. La domanda di finanziamento, da inoltrare unicamente a mezzo Pec al servizio tutela della natura e politiche forestali della direzione regionale della difesa dell’ambiente, all’indirizzo: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale del Comune e dovrà pervenire alla direzione generale della difesa dell’ambiente entro le ore 14:00 del giorno 31 ottobre 2024. Per eventuali richieste di chiarimento o precisazioni, contattare l’ufficio tel. 070/6066669 ing. Mario Deriu - email: [mderi u@regione.sardegna.it](mailto:mderi u@regione.sardegna.it). Sito web

Toscana: edilizia residenziale pubblica, bando per l’erogazione di contributi ai Comuni

La Regione Toscana ha previsto un bando per l’erogazione di fondi per l’implementazione di progetti di edilizia residenziale pubblica. I soggetti beneficiari del bando sono i Comuni nel cui territorio sono localizzati gli interventi. I Comuni possono presentare le proprie proposte entro il 30 ottobre 2024, utilizzando i modelli previsti dagli allegati B “Modello di domanda” e C “Scheda riassuntiva proposta”. Le proposte devono prevedere la realizzazione di nuovi alloggi ERP, mediante interventi di nuova costruzione, anche previa demolizione di volumi esistenti. Ogni proposta deve riguardare la realizzazione di un corpo di fabbrica indipendente ed autonomo, realizzato nel rispetto di tutte le normative urbanistiche, strutturali e tecniche di settore. Devono essere garantite tutte le forniture e allacciamenti necessari alla piena funzionalità dell’organismo edilizio e degli alloggi, la completa urbanizzazione del lotto di pertinenza, la piena accessibilità dello stesso. Le proposte ammissibili saranno collocate in una graduatoria regionale sulla base dei punteggi attribuiti e la relativa graduatoria verrà approvata con decreto. Le proposte ammissibili non finanziate, in quanto eccedenti rispetto all’attuale copertura finanziaria, avranno titolo successivamente all’accesso a eventuali economie di risorse FSC attribuite alla linea di finanziamento. La copertura finanziaria è assicurata per l’importo di 10.000.000 euro. Sito web

Commissione Europea: sostegno a misure di informazione sulla politica di coesione Ue

La Commissione europea (DG REGIO) ha lanciato il bando 2024 per “Misure di informazione sulla politica di coesione dell’UE”, con scadenza il 7 gennaio 2025. L’obiettivo della call è fornire sostegno alla produzione e diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione europea, incluso il Fondo per la transizione giusta o lo Strumento di sostegno tecnico. I progetti da finanziare dovrebbero offrire informazioni coerenti, obiettive, complete e dovrebbero illustrare e valutare il ruolo della politica di coesione nel realizzare le priorità politiche dell’Ue e nell’affrontare le sfide attuali e future che impegnano l’Unione, gli Stati membri, le Regioni e le amministrazioni locali. Le misure di informazione dovrebbero comprendere una o più delle seguenti attività: produzione e distribuzione di materiale cartaceo, multimediale o audiovisivo; attività di sensibilizzazione sul web e sui social media; eventi mediatici, seminari, conferenze, workshop. La durata dei progetti proposti deve essere di 12 mesi. La sovvenzione Ue potrà coprire fino all’80% dei costi ammissibili del progetto, per un massimo di 200.000 euro. Sito web

Iniziativa Urbana Europea: bando per Peer Reviews

L’Iniziativa Urbana Europea (EUI) ha lanciato un nuovo bando per Peer Reviews, che rimane aperto fino al 13 novembre 2024. La Peer Review è una delle attività di capacity building offerte da EUI per aiutare le città europee a migliorare la progettazione e l’attuazione delle loro strategie di sviluppo urbano sostenibile (SUD) attraverso un processo di benchmarking e apprendimento tra pari, che culmina in un evento in cui tutte le città coinvolte possono discutere problemi e sfide comuni e condividere le migliori pratiche. Ogni Peer Review coinvolge una “city under review”, vale a dire una “città sotto esame” (beneficiario primario), che lavora con rappresentanti di altre città (fino a sei città) che agiscono come “peer reviewer” (beneficiari secondari). Le “città sotto esame” identificano la sfida che desiderano affrontare in base alle loro esigenze specifiche e vengono abbinate a “peer reviewer” che possono condividere le loro esperienze, approcci e idee nell’affrontare quella stessa sfida. Possono candidarsi come “city under review” solo le città che ricevono il sostegno del FESR per lo sviluppo e l’attuazione della loro strategia SUD, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento (UE) 2021/1058 (note come “città dell’articolo11”). Possono, invece, partecipare in qualità di “peer reviewer” rappresentanti di qualsiasi autorità urbana dell’UE che abbiano esperienza nella progettazione e attuazione di strategie integrate e basate sul territorio. Sito web