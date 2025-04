Rotazione obbligatoria negli affidamenti diretti, non conta il tempo trascorso dall’ultima commessa

Con il recente parere n. 3342 (del 3 aprile 2025), l’ufficio legale di supporto del Mit affronta la questione dei rapporti tra affidamento diretto e rotazione, in particolare, circa il tempo che deve trascorrere per poter riaffidare delle prestazioni che rientrino, come spiega l’articolo 49, comma 2 del codice dei contratti «nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi». Nel caso di specie si è trattato di incarichi per consulenza...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi