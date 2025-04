Sale la tensione alle Entrate su salari accessori e organici

I tagli al salario accessorio. Le scoperture di organico nonostante i concorsi già completati, quelli in corso e quelli in rampa di lancio. L’assenza di prospettive per la prosecuzione del percorso di valorizzazione del personale. Sono alcuni dei temi su cui la Fp Cgil e Uil Pa hanno chiesto un incontro ai direttori delle Entrate Vincenzo Carbone e delle Dogane Roberto Alesse. Incontro aggiuntivo a quello chiesto e programmato con il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, che si dovrebbe svolgere...

