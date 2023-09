Sanzioni Anac,in vigore le modifiche al regolamento di Francesco Machina Grifeo

Sono entrate in vigore le modifiche al regolamento sanzionatorio dell'Anac. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2023 n. 215, il comunicato con cui l'Autorità nazionale anticorruzione dà notizia di aver approvato, il 26 luglio scorso, la delibera n. 386 , con cui è stato "modificato il regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016...