Schillaci riparte dall’emergenza personale: per la manovra richieste per oltre 1 miliardo

C’è l’emergenza personale da tamponare con medici e infermieri che fuggono dal Servizio sanitario nazionale e che vanno trattenuti a tutti i costi con incentivi in busta paga detassando l’indennità di specificità. E poi c’è da assumere forze fresche con nuovi fondi anche perché dal 2025 si dirà finalmente addio (si spera) all’odiato tetto di spesa sulle assunzioni come è scritto nero su bianco sul decreto liste d’attesa appena approdato in Gazzetta ufficiale e le cui misure sono in vigore da ieri...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi