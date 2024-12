Scuola, nuovo stop al calcolo dell’anzianità di servizio

La Corte di Giustizia Ue è tornata nuovamente a occuparsi della compatibilità della normativa italiana con l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato per il rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale di Lecce, nell’ambito di un procedimento nel quale un docente lamentava il meccanismo di calcolo dell’anzianità di servizio pre ruolo.

In Italia il sistema di calcolo dell’anzianità di servizio dei docenti prevede la valutazione per intero dei primi quattro anni e per i soli due terzi ai fini giuridici...