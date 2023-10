Segretari comunali, contributi nelle casse dei primi 1.094 enti in graduatoria di Daniela Casciola

Si tratta delle amministrazioni con popolazione fino a 5.000 abitanti a sostegno degli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti

Nelle casse dei primi 1.094 enti utilmente collocati in graduatoria (Nt+ Enti locali & edilizia del 5 ottobre) i contributi per i segretari comunali. Si tratta dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che beneficiano dei contributi a sostegno degli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali, secondo l’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022 n. 197. Lo ha comunicato il ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali segnalando che il 17 ottobre 2023 sono state erogate le risorse finanziarie assegnate.

Sono 1523 i Comuni ammessi alla graduatoria di merito per il contribuito a sostegno degli oneri per il trattamento economico degli incarichi ai segretari comunali. Si conclude così la procedura che era stata avviata lo scorso mese di giugno con nota del Capo del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 39043 per la raccolta online delle candidature per l’attribuzione del contributo rivolto ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Per l’anno 2023, tenuto conto delle risorse disponibili, che ammontano a 40mila euro fino al 2026, è possibile attribuire un contributo pari a 13.333 euro, corrispondente all’ultimo quadrimestre, a favore dei primi 1.094 enti collocati utilmente in graduatoria.