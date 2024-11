Seminari Nt+: il 28 novembre webinar sulle novità fiscali

Proseguono i seminari di NT+ Enti Locali & Edilizia, organizzati con gli Esperti del Sole 24 Ore e con le firme del quotidiano per offrire delle occasioni di confronto e di aggiornamento su temi di interesse professionale per gli amministratori, i professionisti, i dipendenti pubblici e per le imprese che lavorano con la Pubblica amministrazione. I seminari di NT+ Enti Locali & Edilizia sono organizzati in collaborazione con Ancrel (Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti Locali).Tra le tematiche le tante novità introdotte nella gestione degli enti locali dalla legge di bilancio, dalla revisione del Pnrr e dai decreti attuativi della riforma fiscale. In aula esperti di primo piano nella formazione, nella consulenza e nella dirigenza nelle amministrazioni locali, con la moderazione di Gianni Trovati, giornalista del Sole 24 Ore.

Il terzo appuntamento è in programma per giovedì 28 novembre, dalle 9.30 alle 13.30, e sarà dedicato alle novità tributarie per il 2025. In agenda l’esame di tutte le ricadute applicative delle parti già approvate della delega fiscale e gli interventi della legge di bilancio e del decreto collegato. In particolare, l’attenzione sarà rivolta ai decreti su sanzioni e riscossione, alla riforma dello Statuto dei diritti del contribuente e al provvedimento sul contenzioso, senza dimenticare gli interventi in cantiere sui tributi comunali. L’attenzione sarà inoltre concentrata sul Fondo crediti di dubbia esigibilità nel preventivo e in sede di rendiconto, e sui criteri di accertamento contabile delle entrate tributarie

I relatori saranno Pasquale Mirto e Marco Castellani. Mirto è dirigente di un ente locale, esperto del Sole 24Ore, autore di libri in materia di tributi comunali e di pubblicazioni su riviste specializzate in fiscalità locale. È inoltre consulente Anci Emilia Romagna e Ifel.

Marco Castellani, dottore commercialista, revisore legale, consulente enti locali e presidente Ancrel e Patrizia Ruffini, Già dirigente dei servizi finanziari in capoluoghi di Provincia e di Regione, oggi consulente e formatrice sui temi della finanza locale.