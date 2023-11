Sì a incarichi retribuiti al dipendente in pensione ma solo per la prima formazione dei neoassunti di Anna Guiducci

Se il soggetto già collocato in quiescenza si sè avvalso del regime anticipato, cosiddetta quota 100, scatta la sospensione del trattamento pensionistico

L’ incarico retribuito per l’attività di formazione e primo affiancamento del personale neo-assunto affidato ad ex dipendente comunale in quiescenza non ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012, in quanto non riconducibile alla fattispecie degli incarichi di studio e consulenza. Con il parere n. 62/2023, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Basilicata ammette la possibilità di ricorso a incarichi retribuiti che, al di là del nomen iuris, siano configurabili alla stregua di «formazione iniziale» e di «primo affiancamento».

I parametri di riferimento, a parere dei magistrati, sono rintracciabili all’interno della deliberazione n. 6/2005 con la quale le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, hanno definito con precisione le caratteristiche degli incarichi di studio e consulenza, elencandone alcuni esempi, ovvero: a) studio e soluzione di quesiti inerenti all’attività dell’amministrazione committente; b) prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; c) consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione; d) studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi. Gli incarichi di studio, secondo le Sezioni Riunite, possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal Dpr 338/1994 che, all’articolo 5, determina il contenuto dell’incarico nello svolgimento di un’attività di studio nell’interesse dell’amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d’incarichi, è dunque la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri a esperti.

Diversi sono stati gli orientamenti giurisprudenziale nel tempo. In particolare, la Sezione del controllo per la Regione Sardegna, con la deliberazione n. 139/2022/PAR (Nt+ Enti locali & edilizia del 9 maggio 2022) ha ritenuto trattarsi di attività di consulenza atteso che il concetto di consulenza implica essenzialmente un supporto professionale svolto a favore di altro soggetto che necessita di competenza qualificata per essere adiuvato o “formato” in determinate materie specialistiche. Viceversa sia la Sezione Regionale di Controllo per il Lazio (deliberazione n. 88/2023/PAR) sia la Sezione Regionale di Controllo per la Liguria (deliberazione n. 66/2023/PAR, su Nt+ Enti locali & edilizia del 29 maggio), sulla base del carattere tassativo delle fattispecie contemplate dall’articolo 5, comma 9 del Dl 95/2012, hanno escluso che l’attività di supporto e affiancamento rientri nell’ambito di applicazione della norma in questione, laddove si tratti di attività di assistenza che non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile

Pur riconoscendo che gli orientamenti giurisprudenziali non sono sempre stati omogenei, la Corte della Basilicata ritiene che l’attività oggetto della richiesta di parere non costituisca né incarico di studio né incarico di consulenza e, pertanto, non ricada nell’ambito di applicazione del nono comma dell’articolo 5 del Dl 95/2012.

Ciò posto, il Collegio rammenta, tuttavia, che l’incarico individuale da conferire dovrà necessariamente rispettare i limiti fissati dall’articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001, con particolare riguardo alla natura temporanea della prestazione da eseguire, destinata a soddisfare una esigenza di carattere straordinario ed eccezionale, nonché alla congruità del relativo compenso. Inoltre si dovrà prestare attenzione al trattamento pensionistico in godimento, atteso che, nell’ipotesi in cui il soggetto già collocato in quiescenza si sia avvalso del regime di pensione anticipata previsto dal decreto legge 4/2019 (cosiddetta quota 100, poi divenuto 102 e 103), trova applicazione la previsione di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto e dunque all’eventuale incarico a titolo oneroso consegue la sospensione del trattamento pensionistico (Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lazio, deliberazione n. 133/2023/PAR).