Sicurezza incendi, norme ad hoc su case turistiche e per affitti brevi

Se gestite in forma imprenditoriale, le abitazioni utilizzate per locazioni turistiche e affitti brevi saranno presto soggette a nuovi obblighi per la sicurezza. Occorrerà avere impianti a norma e installare non solo estintori portatili, ma anche rivelatori di gas combustibili e di monossido di carbonio. A stabilirlo è un emendamento al decreto Anticipi (Dl 145 del 2023), approvato venerdì in Commissione Bilancio al Senato. Il Ddl di conversione è atteso in Aula martedì 5 dicembre. Una volta approvato...

