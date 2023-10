Sulla Tari ora arriva il caos delle micro-voci di Pasquale Mirto

Da gennaio vanno riscossi due contributi da meno di due euro per utenza all’anno

Nuovo adempimento per i Comuni, che dal 1° gennaio dovranno addebitare nella bolletta Tari le due voci della delibera Arera 386/2023.

La delibera ha istituito due componenti perequative da applicare a tutte le utenze in aggiunta a Tari o tariffa corrispettiva. La prima componente è prevista per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, ed è pari a 0,1 euro a utenza per anno. La seconda è per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, ed è pari a 1,5 euro euro a utenza per anno.

Le due componenti non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato, e andranno separatamente indicate nei documenti di riscossione. Qui sta la prima complicazione per i Comuni, che hanno poco tempo per aggiornare i gestionali e produrre un avviso di pagamento che oltre a Tari e Tefa evidenzi anche le nuove voci.

I Comuni dovranno versare gli importi al Csea secondo modalità ignote che dovranno essere indicate dal Csea entro il 1° dicembre.

Ma la questione è ancor più complicata, perché non esiste codice tributo per le nuove componenti, e questo obbligherà i Comuni che riscuotono con F/24 a inserire l’importo nel codice della Tari, per poi procedere allo scomputo. L’istituzione di due codici tributo e il riversamento al Csea direttamente dalla struttura di gestione degli F/24, come previsto per il Tefa, comporterebbe un risparmio significativo degli oneri di gestione.

Ma gli aspetti da chiarire sono ancora molti. Arera ha fissato importi a utenza «per anno», e questo dovrebbe comportare che se la Tari è dovuta per sei mesi anche le due componenti sono da applicare al 50%. Inoltre la delibera fa riferimento all’utenza come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del Dm 20 aprile 2017, ovvero «unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, a una persona fisica o giuridica ovvero a un utente». In un’abitazione con due pertinenze, si è in presenza di un’utenza o di tre utenze? E qui, sicuramente le differenze nell’applicazione delle componenti possono dipendere dai gestionali dei Comuni, sebbene ogni utenza sia censita in maniera autonoma con i propri identificativi catastali.

Gli importi da riversare dovrebbero corrispondere alle somme incassate e non a quelle bollettate, perché diversamente si imporrebbe ai Comuni di anticipare somme non riscosse, e soprattutto di riversare somme che potrebbero poi risultare inesigibili.