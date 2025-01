Taranto, al team guidato da Seli la riqualificazione dello stadio Iacovone

Va alla Seli manutenzioni generali di Monza, insieme al Consorzio Itm di Salerno, l’appalto da 55 milioni per la ristrutturazione dello stadio di calcio Iacovone di Taranto, in vista dei Giochi del Mediterraneo in programma nell’estate del 2026. È la stessa impresa a confermare la notizia dell’aggiudicazione sottolineando come «questo prestigioso progetto rappresenta un passo significativo per la nostra azienda, consolidando il nostro impegno nel settore delle grandi infrastrutture». Il progetto ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi