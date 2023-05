Tfr ai dipendenti pubblici, tempi di pagamento all’esame della Consulta di Andrea Marini

Se la Corte dovesse giudicare illegittima l’attuale disciplina l’impatto sulle casse pubbliche sarebbe assai significativo









Si è svolta ieri davanti alla Corte costituzionale l’udienza sui tempi di pagamento del Tfr ai dipendenti pubblici. Sotto la lente dei giudizi costituzionali che dovranno valutarne la legittimità ci sono in particolare due norme. La prima è costituita dall’articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 79 del 1997 che dispone che le indennità di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici siano corrisposte decorsi 24 mesi dalla fine del rapporto di impiego, oppure 12 mesi in caso di cessazione per ...