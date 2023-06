Torino-Lione, bando da 2,93 miliardi per opere di ingegneria civile, impianti e manutenzioni in Italia di Alessandro Lerbini

Il fatturato minimo annuale richiesto per ciascuno dei tre ultimi anni disponibili è di 500 milioni









Con una gara da quasi 3 miliardi Telt assegna l'appalto tecnologico del tunnel della Torino-Lione sul versante italiano. Il bando, che rientra nel cantiere operativo 12 (Co12), costituisce un appalto globale di «performance» ai sensi del «Code de la commande publique» francese ed è volto alla progettazione e all'esecuzione dei lavori di ingegneria civile secondaria e degli impianti (ferroviari e non ferroviari) necessari per la messa in servizio della sezione transfrontaliera prevista per il 31 dicembre...