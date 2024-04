Via libera ai minitrasferimenti dei sindacalisti

Il trasferimento di un dirigente sindacale nella stessa circoscrizione comunale può essere disposto anche senza il consenso dell’organizzazione cui aderisce; legittimati all’impugnazione sono i sindacati e non i dipendenti; in via di urgenza non possono essere fatte valere altre presunte illegittimità del trasferimento.

Lo spiega un decreto del Tribunale di Sassari del 2 aprile. Il provvedimento è rilevante perché, sulla scorta dei principi della Cassazione, precisa gli ambiti concreti entro cui gli...