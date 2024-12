Via il turn over per gli enti locali, rimangono le precedenti regole

Tanto tuonò che poi (non) piovve. La legge di bilancio per il prossimo anno giunge in approvazione al Parlamento senza la disposizione che prevedeva per gli enti locali il ritorno del turn over. Come riportato su NT+ Enti Locali ed Edilizia del 18 dicembre un correttivo ha cancellato il comma 9 dell’articolo 110 ristabilendo per Comuni, Province, Città metropolitane e unioni le regole assunzionali attualmente vigenti. E questa non può che essere una buona notizia.

Se, infatti, fosse stato introdotto...