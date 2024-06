Welfare integrativo, la battaglia sul tetto di spesa arriva alle Sezioni centrali della Corte dei conti

Il contrasto interpretativo sulla soggezione o meno delle somme per welfare integrativo al limite 2016 al trattamento accessorio occorre che sia risolto dalle Sezioni centrali della Corte dei conti.

Queste le conclusioni cui giunge la Sezione regionale di controllo per il Veneto, con delibera 248/2024.La Corte veneta viene interpellata, come già numerose altre Sezioni, in merito al “destino giuscontabile” degli importi che gli enti locali decidano di stanziare per finanziare il welfare del proprio...