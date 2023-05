Welfare integrativo fuori dal tetto di spesa per il salario accessorio di Corrado Mancini

Esulano dal perimetro le erogazioni prive di finalità retributiva e che assolvono a una funzione contributivo-previdenziale









L'articolo 82 del contratto Comparto Funzioni Locali 2019-2021 prevede che le amministrazioni discipliniano, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore ...