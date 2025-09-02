A Massa e Cesano Maderno opere di bonifica con fondi Pnrr per 17 milioni

Con i fondi del Pnrr vanno in gara opere di bonifica a Massa e Cesano Maderno per un valore complessivo di 16,9 milioni. In Toscana, nell’ambito del piano di bonifica del «suolo dei siti orfani» (Pnrr - Misura M2C4, Investimento 3.4, finanziato dall’Unione europea Next Generation EU), al via l’intervento denominato Buca degli Sforza a Marina di Massa dove, nel sottosuolo, sono interrati da decenni rifiuti, fanghi e materiali di riporto contaminati. La gara, dal valore di 9.066.677 euro, rimane aperta...

