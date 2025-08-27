In Campania gara record da 2,6 miliardi per il collegamento ferroviario Napoli-Afragola
L’Ente autonomo Volturno pubblica il bando in due lotti: appalto integrato per il “tracciato fondamentale” e fornitura dei treni. Offerte entro il 3 novembre. De Gregorio: aggiudicazione entro 2025
Articolo aggiornato il 28 agosto con l’aggiunta del disciplinare di gara
In Campania l’Ente autonomo Volturno ci riprova con la linea 10 Napoli-Afragola. Dopo la gara lanciata nel 2023, andata deserta, l’Ente ferroviario campano ha pubblicato il bando dall’importo record di oltre 2,6 miliardi (esattamente 2.654.157.714,08 euro, circa un miliardo in più della gara precedente). L’avviso, pubblicato il 27 agosto sulla Gazzetta europea, include due lotti. Il primo - il cui valore sfiora i 2 miliardi (...