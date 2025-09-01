In Piemonte nuovo avviso per l’ospedale di comunità di Bra
Modificati i documenti di gara dell’appalto integrato da 21 milioni (con aumento del compenso per il progettista). Nuova scadenza: 10 ottobre
La Centrale di committenza di Bra ha fissato una nuova scadenza per l’appalto integrato per realizzare la Casa e l’ospedale di comunità di Bra, per conto della Asl Cn2. Con un avviso pubblicato il 29 agosto sulla Gazzetta europea la stazione appaltante ha dato conto della modifica dei documenti di gara, “conseguenti - spiega - all’aggiornamento (in aumento) del compenso della progettazione esecutiva per adeguamento a quanto previsto dall’art. 2 comma 5 dell’Allegato I.13 al D,Lgs. n. 36/2023, con...