A Roma bando da 49,5 milioni per rinnovare gli impianti semaforici
La gara prevede il servizio quinquennale di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica luminosa, regolazione e controllo del traffico
Roma rinnova gli impianti semaforici con un bando dal valore di quasi 50 milioni. Roma servizi per la mobilità affida, in due lotti, il servizio quinquennale di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti semaforici, di segnaletica luminosa, di regolazione e controllo del traffico e dei sistemi Its esistenti nel territorio di Roma Capitale, comprese le attività di soppressione e ristrutturazione di impianti esistenti e di realizzazione di nuovi impianti.
Il lotto 1 ha un importo di 23.734.593...