Nel Lazio appalti milionari per l’efficientamento del patrimonio edilizio
Gara in tre lotti della Regione per la manutenzione degli impianti. Due gare in Ppp dell’Ater per ammodernare le case Erp. La Top ten degli appalti di agosto
Fatta eccezione per la supergara in Campania per la linea metropolitana tra Napoli e Afragola, la Regione Lazio e l’Azienda casa della provincia di Roma occupano il secondo posto della top dei lavori agostani, grazie a una serie di bandi milionari pubblicati nei giorni scorsi legati alla gestione e all’efficientamento del rispettivo patrimonio edilizio. L’ultima gara ad approdare sulla Gazzetta europea è quella dell’Ater da oltre 27 milioni di euro (esattamente 27.338.014,42 euro), uscito il 28 agosto...