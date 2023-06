«A4 prossima al collasso, serve la quarta corsia tra Brescia Est e Mestre» di Marco Morino

La concessionaria Brescia-Padova (gruppo Abertis) presenta il progetto al Mit. Investimento da 3,5 miliardi: 3 anni per la progettazione, 10 anni per la realizzazione









La ripresa del traffico post Covid sta mettendo a nudo tutta la debolezza e la fragilità della rete autostradale nazionale, realizzata oltre 50 anni fa e oggi palesemente inadeguata a sostenere lo sviluppo di un paese moderno. In uno scenario al 2050, la mobilità è prevista in crescita e strade e autostrade sono destinate a conservare un ruolo dominante, con una quota di circa il 70% per il trasporto di persone e merci. L’ultimo allarme è di ieri, viene dal Nord Est e riguarda un corridoio strategico...