Torino-Lione, focus su fondi alle imprese e sicurezza
Dopo gli scontri al cantiere della Tav in Valsusa, il 26 luglio scorso, e a qualche giorno dal varo della “Decisione di esecuzione“ da parte di Bruxelles per l’intera tratta di collegamento tra Italia e Francia, resta in primo piano il tema della sicurezza del cantiere e delle possibili misure a sostegno delle imprese che lavorano nel sito e che hanno subito danni e atti vandalici. Una prima stima per i fatti di fine luglio parla di circa 300mila euro di danni, e anche di questo si parlerà oggi in...