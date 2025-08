Caltagirone, semestre con ricavi in aumento dell’8,8% grazie ai grandi lavori

Conti in crescita per il gruppo Caltagirone che manda in archivio il semestre con ricavi in aumento dell’8,8%, a 1,09 miliardi di euro, grazie alla spinta del settore dei grandi lavori, e con un risultato netto di competenza del gruppo in rialzo del 3%, a quota 78,5 milioni di euro, mentre il risultato netto del periodo è di 130,8 milioni (143,6 milioni nel primo semestre del 2024).



Il margine operativo lordo è positivo per 185,4 milioni (erano 201,6 milioni nello stesso periodo dell’anno scorso). ...

