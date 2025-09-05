Gare, il collegamento tra i partecipanti deve essere provato
Consiglio di Stato: non bastano legami di parentela o possesso di partecipazioni azionarie comuni tra i titolari, il legame societario va dimostrato in concreto
Grava sulla stazione appaltante o, comunque, sulla parte che ne affermi l’esistenza, l’onere di provare in concreto l’esistenza del collegamento tra imprese partecipanti alla gara, al fine della loro esclusione dalla gara. In questi termini il Consiglio di Stato (sentenza 14 agosto 2025, n. 7041) si è pronunciato sull’applicazione dell’articolo 54, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023 che consente alla stazione appaltante di porre un vincolo di aggiudicazione ai concorrenti che versino...